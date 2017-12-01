За шипованную резину без знака начали штрафовать на 500 рублей

С сегодняшнего дня – 1 декабря – российских водителей и автовладельцев начали штрафовать за колеса с шипованной резиной без соответствующей маркировки на заднем стекле машины, передает ТАСС .

В силу вступили новые правила дорожного движения, согласно которым водители обязаны предупреждать других автомобилистов о том, что сменили летнюю резину на зимнюю шипованную. Если на заднем стекле автомобиля отсутствует знак «Ш», ГИБДД вправе выписать штраф в размере 500 рублей.

Автоинспекция уверена, что обновление ПДД позволит сократить число аварий на дорогах зимой, поскольку автомобиль с шипованной резиной тормозит быстрее, чем без нее, и следующие сзади водители должны это учитывать при соблюдении дистанции и скоростного режима.