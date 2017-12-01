Кремль понял желание Думы выгнать американских журналистов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал намерение Госдумы принять постановление, согласно которому корреспонденты американских СМИ лишатся возможности посещать ее заседания и в целом нижнюю палату парламента РФ, сообщает RT.

Этот шаг является «зеркальной» мерой в ответ на лишение журналистов российского телеканала RT аккредитации в американском конгрессе после внесения этого СМИ в список иноагентов наряду с партнерской компанией Sputnik — Reston Translator.

Песков отметил: «Конечно, там речь идет об американских СМИ, потому что такие вопиющие нападки и атаки в отношении иностранных СМИ, в частности, российских, которые идут в нарушение мировой практики свободы слова, они, к сожалению, скажем так, расцветают пышным цветом в Соединенных Штатах Америки».

Между тем Совет Федерации уже выразил готовность поддержать запрет корреспондентам американских СМИ посещать российский парламент.