Кремль отказался верить в убыточность ЧМ-2018

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подсчеты экспертов, заявивших, что чемпионат мира по футболу 2018 года станет для России в целом убыточным проектом, сообщает РБК.

Напомним, экономисты подсчитали, что ЧМ-2018 даст российской экономике лишь краткосрочный импульс и дополнительный прирост ВВП не более 0,2 процентного пункта.

Песков заявил: «Мы не согласны. Здесь линейные подсчеты неверны, и это, наверное, скорее примитивизация самой темы и возможных эффектов».

По словам представителя Кремля, «попытки линейно считать, складывать в столбик» отмечались и во время подготовки к Олимпиаде 2014 года в Сочи, однако в подобных случаях «неприменима такая практика».