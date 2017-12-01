Роскосмос рассчитал место падения «Фрегата» со спутниками

Разгонный блок «Фрегат» с 19 спутниками, которые должны были быть выведены на орбиту по результатам запуска с космодрома Восточный ракеты-носителя «Союз-2.1б», вероятнее всего, упал в северной части Атлантического океана, приводит ТАСС сообщение госкорпорации.

В сообщении указаны координаты предполагаемого места падения: 42 градуса с.ш., 38 градусов з.д. с разбросом по трассе падения -120 км, +230 км, +/-45 км перпендикулярно трассе падения.

Роскосмос также отмечает, что у госкомиссии нет претензий к работе систем и агрегатов самой ракеты-носителя, как и вопросов к наземной инфраструктуре космодрома.

Напомним, 1 декабря появились сообщения, что разгонный блок «Фрегат» вместо разгонного маневра выполнил торможение — из-за ошибки в полетном задании.

Однако затем высокопоставленный источник в ракетно-космической отрасли заявил, что аппаратура «Фрегата» и его двигатели отработали штатно.