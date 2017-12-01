Трампа уличили в давлении на сенаторов по «российскому делу»

Американский лидер Дональд Трамп за лето несколько раз пытался надавить на влиятельных сенаторов от Республиканской партии, чтобы пресечь расследование «российского следа» в президентских выборах. В числе прочих президент США обращался к главе сенатского разведывательного комитета – сенатору от Северной Каролины Ричарду Берру, пишет The New York Times со ссылкой на его помощников и еще 15 представителей сената.

По словам источников, они расценили попытку президента вмешаться в ход расследования как «весьма необычную», поскольку речь идет о законодательном процессе с вовлечением его родных и близких.

Помощники Берра рассказали с его слов, что Трамп характеризовал расследование как «затмившее большую часть первого года его президентского срока» и интересовался, когда оно закончится. «Он сказал нечто вроде «надеюсь, вы сможете сделать это [завершить расследование дела] как можно скорее», — приводит цитату Барра РБК. Сенатор, по его собственным словам, ответил президенту, что расследование закончится только тогда, когда будут допрошены все, кого следствие считает нужным допросить.

Однако впоследствии Трамп, судя по заявлениям других сенаторов, продолжил задавать аналогичные вопросы – в частности, в беседах с сенаторами Митчелом Макконнелом из Кентукки и Роем Блантом из Миссури.

Информацию о требованиях президента прокомментировала экс-глава сенатского комитета по разведке Дайанн Фейнстейн из Демократической партии. По ее словам, «давление» со стороны Трампа неуместно и не должно применяться в процессе расследования.

В Белом доме критику в адрес Трампа прокомментировали заявлением о том, что поведение президента не является «ненадлежащим», поскольку своими действиями он пытался дать понять, что считает расследование безосновательным и настаивает на его «справедливом и соответствующем завершении».