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01 декабря 2017, 12:22
биология иммунология медицина

Тестостерон защищает мужчин от астмы

Ингалятор от астмы
Ингалятор от астмы
Thommy Browne

Мальчики заболевают астмой в полтора раза чаще девочек, но в подростковом возрасте эта ситуация начинает меняться и среди взрослых уже женщины подвержены этой болезни в два раза чаще, чем мужчины. Ученые подозревали, что такое изменение вызывается половыми гормонами, теперь группа исследователей из США подтвердила это предположение.

Объектом исследования стали так называемые врожденные лимфоидные клетки второго типа (type 2 innate lymphoid cells, ILC2). Представители этой группы лимфоцитов распространяются в тканях организма в раннем возрасте и участвуют в быстром ответе на проникновение патогенов. Но с повышенной активностью этих клеток в легких после попадания аллергена связано и проявление симптомов бронхиальной астмы.

Как рассказала Дон Ньюкомб (Dawn Newcomb) из Университета Вандербильта, исследование должно было выявить, влияют ли половые гормоны на активность клеток ILC2 и насколько связана их активность с астмой. Вместе с коллегами доктор Ньюкомб установила, что у людей с астмой количество ILC2 выше, чем у здоровых, а у страдающих астмой женщин их вдвое больше, чем у мужчин с тем же диагнозом. Среди здоровых участников исследования разница между количеством этих клеток у мужчин и женщин тоже была, но не столь большая.

Затем ученые провели серию экспериментов на лабораторных мышах, чтобы выяснить, изменится ли количество ILC2 от изменения уровня половых гормонов. Тогда обнаружилось, что у мышей с низким уровнем тестостерона этих клеток было значительно больше и активность их повышалась. По мнению ученых, результаты этого исследования подтверждают высказанные недавно предположения, что эффективным средством против астмы может быть воздействие на специфические белки, влияющие на работу клеток ILC2.

Исследование опубликовано в журнале Cell Reports.

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