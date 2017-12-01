Вакцина от лихорадки денге полезна только уже переболевшим

Компания Sanofi Pasteur, единственный в мире производитель вакцины от лихорадки денге, одобренной для клинического применения, распространила заявление, где сообщается, что прививки вакцины следует делать только тем, кто уже перенес однажды это вирусное заболевание. У людей, ни разу не болевших денге, после вакцинации повышается риск тяжелой формы этой болезни.

Лихорадка денге вызывается вирусом, который передается укусами комаров Aedes aegypti и Ae. albopictus. Она распространена преимущественно в субтропической и тропической зонах. Обычно болезнь напоминает грипп и длится несколько дней, но в некоторых случаях после развивается тяжелая геморрагическая лихорадка, когда больной испытывает сильные боли в области живота, неукротимую рвоту, слабость, десны кровоточат, артериальное давление падает, дыхание и пульс учащаются. В этом случае угроза жизни больного велика. Сейчас тяжелая форма лихорадки денге стала одной из ведущих причин госпитализации и смерти среди детей в азиатских и латиноамериканских странах.

Количество случаев болезни оценить трудно, так как в слабой форме симптомы денге порой трудно отличить от других заболеваний. ВОЗ ссылается на одно исследование, согласного которому, ежегодно денге заражаются 390 миллионов человек, из которых у 96 миллионов имеются клинические проявления. В последнее время число зарегистрированных случаев заболевания растет. В 2015 году в одной лишь Америке было зарегистрировано 2,35 миллиона случаев денге, 10 200 из которых были случаями тяжелой денге, 1 181 заболевший умер.

Sanofi Pasteur – подразделение международной фармацевтической корпорации Sanofi, занятое производством вакцин. Выпущенная им вакцина Dengvaxia (CYD-TDV) к началу 2016 года была одобрена регулирующими органами 18 стран. Она создана с помощью замены двух генов в ДНК ослабленного штамма вируса желтой лихорадки на соответствующие гены вируса лихорадки денге. Несколько вакцин других производителей находятся на ранних стадиях клинических испытаний.

Теперь компания сообщает, что данные шестилетних наблюдений выявили повышение риска тяжелой формы денге у тех из получивших вакцину, кто ранее никогда не болел этой лихорадкой. Поэтому вакцинацию таких людей проводить не рекомендуют. Механизм подобно воздействия вакцины в заявлении Sanofi Pasteur не описан.

Вакцина по-прежнему признается эффективной для защиты от денге тех, кто уже однажды ее перенес. Люди, переболевшие денге, обычно приобретают длительный иммунитет только против конкретного типа вируса из пяти имеющихся, вакцина же дает защиту от всех разновидностей вируса денге.