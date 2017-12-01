Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
1 декабря 2017, пятница, 12:02
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
01 декабря 2017, 10:33
медицина

Вакцина от лихорадки денге полезна только уже переболевшим

Sanofi Pasteur/Flickr

Компания Sanofi Pasteur, единственный в мире производитель вакцины от лихорадки денге, одобренной для клинического применения, распространила заявление, где сообщается, что прививки вакцины следует делать только тем, кто уже перенес однажды это вирусное заболевание. У людей, ни разу не болевших денге, после вакцинации повышается риск тяжелой формы этой болезни.

Лихорадка денге вызывается вирусом, который передается укусами комаров Aedes aegypti и Ae. albopictus. Она распространена преимущественно в субтропической и тропической зонах. Обычно болезнь напоминает грипп и длится несколько дней, но в некоторых случаях после развивается тяжелая геморрагическая лихорадка, когда больной испытывает сильные боли в области живота, неукротимую рвоту, слабость, десны кровоточат, артериальное давление падает, дыхание и пульс учащаются. В этом случае угроза жизни больного велика. Сейчас тяжелая форма лихорадки денге стала одной из ведущих причин госпитализации и смерти среди детей в азиатских и латиноамериканских странах.

Количество случаев болезни оценить трудно, так как в слабой форме симптомы денге порой трудно отличить от других заболеваний. ВОЗ ссылается на одно исследование, согласного которому, ежегодно денге заражаются 390 миллионов человек, из которых у 96 миллионов имеются клинические проявления. В последнее время число зарегистрированных случаев заболевания растет. В 2015 году в одной лишь Америке было зарегистрировано 2,35 миллиона случаев денге, 10 200 из которых были случаями тяжелой денге, 1 181 заболевший умер.

Sanofi Pasteur – подразделение международной фармацевтической корпорации Sanofi, занятое производством вакцин. Выпущенная им вакцина Dengvaxia (CYD-TDV) к началу 2016 года была одобрена регулирующими органами 18 стран. Она создана с помощью замены двух генов в ДНК ослабленного штамма вируса желтой лихорадки на соответствующие гены вируса лихорадки денге. Несколько вакцин других производителей находятся на ранних стадиях клинических испытаний.

Теперь компания сообщает, что данные шестилетних наблюдений выявили повышение риска тяжелой формы денге у тех из получивших вакцину, кто ранее никогда не болел этой лихорадкой. Поэтому вакцинацию таких людей проводить не рекомендуют. Механизм подобно воздействия вакцины в заявлении Sanofi Pasteur не описан.

Вакцина по-прежнему признается эффективной для защиты от денге тех, кто уже однажды ее перенес. Люди, переболевшие денге, обычно приобретают длительный иммунитет только против конкретного типа вируса из пяти имеющихся, вакцина же дает защиту от всех разновидностей вируса денге.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi автоматизация бизнеса Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество воспитание Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография демократия дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура картография католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые научный юмор неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. одаренные дети онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент Россотрудничество русский язык рыбы Сергиев Посад сердце Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева черные дыры школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии эпидемиология этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.