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01 декабря 2017, 18:25
биология зрение насекомые

Поляризация отраженного света делает черных животных жертвой кровососов

Mark J Sebastian/Wikimedia Commons

Группа исследователей из Швеции и Венгрии во главе с Сюзанн Окессон (Susanne Åkesson) из Университета Лунда установила, как слепни и другие кровососущие насекомые различают животных с темной шкурой даже на темном фоне.

В 2016 году Окессон и ее коллеги получили Игнобелевскую премию за объяснение, почему белые лошади реже всех прочих лошадей подвергаются укусам слепней. Как оказалось, из-за отражаемого неполяризованного цвета белая шкура лошади становится для насекомых почти невидимой. Свет, который отражается от шкур лошадей или коров черного цвета, приобретает поляризацию, к которой чувствительны глаза слепней. Подробнее о восприятии поляризованного света можно прочитать в отрывке из книги нейробиолога Бо Лотто «Преломление. Наука видеть иначе».

За прошедшее с тех пор время Сюзанн Окессон и ее коллеги продвинулись в своих исследованиях зрительного восприятия летающих насекомых. В частности они выяснили, как слепни различают животных с темной шерстью на темном фоне. Дело и тут оказалось в поляризации. Даже если черная корова стоит на фоне кустарника, листва которого почти такая же темная, как ее шкура, для слепня ее фигура четко выделяется, так как шерсть и листья по-разному поляризуют отраженные световые волны.

Исследователи изготовили модель черной коровы и размещали ее на фоне различных видов растительности и при разном освещении, измеряя поляризацию света, отраженного моделью и фоном. Во всех случаях поляризация делала корову легко обнаружимой для существ, способных видеть поляризованный свет. Результаты совпали с измерениями поляризации, которые провели на живой корове, стоявшей на солнце и в тени.

Итоги работы опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

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