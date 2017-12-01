Геном кишечной палочки подсказал новый подход к диагностике болезни Крона

Российские ученые провели исследование бактерии кишечной палочки и ее роли в развитии хронического воспаления желудочно-кишечного тракта – болезни Крона. Полученные результаты могут помочь в ее диагностике и поиске терапии. О результатах своей работы ученые рассказали на международной конференции Федерации европейских биохимических обществ FEBS Congress, которая прошла в Иерусалиме. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ).

Болезнь Крона может приводить к физической и социальной инвалидности пациентов, также она опасна тем, что провоцирует появление злокачественных образований. При этом причины возникновения и развития болезни остаются неясными, лечение достаточно тяжелое, а успешным результатом считается стойкая ремиссия, не всегда достижимая. Группа сотрудников Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины (ФНКЦ ФХМ) в течение четырех лет исследовала нарушения состава бактериальной флоры кишечника как возможную причину возникновения болезни Крона.

«Литературные данные по этому вопросу достаточно противоречивы. По нашим наблюдениям, примерно у половины обследованных людей с болезнью Крона было обнаружено аномально высокое содержание бактерий кишечной палочки, от 20 до 80 %, по сравнению со здоровыми людьми, у которых оно не превышало 0,05%. В исследовании принимало участие около 100 пациентов с болезнью Крона и столько же здоровых. Это подвело нас к идее выделить E. coli от пациентов с болезнью Крона, у которых ее содержание повышено», – рассказала один из авторов исследования, сотрудник ФНКЦ ФХМ Дарья Ракитина.

Нормальная подвздошная кишка (слева). Подвздошная кишка при болезни Крона – картина «булыжной мостовой» (справа). Источник: Петр Щербаков

Сбор данных, постановка экспериментов и обработка результатов для статьи объединили усилия большого коллектива авторов из 11 научных учреждений. В рамках проекта, поддержанного грантом РНФ, российские ученые изучают бактерии кишечной палочки у больных пациентов в сравнении с бактериями E.coli здоровых людей. Исследователи предполагают, что проникновение этого вида бактерии в слизистую оболочку кишечника провоцирует иммунную систему человека на агрессивную аутоиммунную реакцию в виде болезни Крона. Некоторые результаты работы опубликованы ранее в научном журнале BMC Genomics, где ученые дали генетическую характеристику ряду изолированных бактерий E.coli, полученных от пациентов с болезнью Крона.

«В исследовании, поддержанном грантом РНФ на 2016-2018 годы, мы надеемся найти отличия кишечной палочки, живущей в кишечнике пациентов с болезнью Крона, от кишечной палочки людей без воспалительных заболеваний. Отличия эти могут быть в наличии или отсутствии определенных генов или в разном содержании белков. В частности, на настоящий момент показано, что в геномах Е. coli от пациентов с болезнью Крона достоверно чаще встречаются гены, вовлеченные в метаболизм пропандиола и других многоатомных спиртов. Функционально сходная группа генов патогенной бактерии Salmonella typhimurium, по литературным данным, играет важную роль в индукции воспаления кишечника при инфекции. Возможная роль данной группы генов E. coli в патогенезе при болезни Крона — одно из направлений наших дальнейших исследований», — комментирует работу Дарья Ракитина.

Ученые предполагают, что выявленные отличия могут быть использованы для разработки скрининговых диагностических систем. Это могло бы позволить проводить неинвазивные, то есть требующие минимального вмешательства, анализы даже при легком недомогании и выявлять воспаление кишечника на ранних этапах, облегчая лечение. Полученные данные позволят лучше понять механизм возникновения заболевания.