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01 декабря 2017, 13:44
биология океанология рыбы

Исследователи китовых акул используют алгоритмы НАСА

Китовая акула
Китовая акула
Dapaan/Wikimedia Commons

Международный проект по исследованию китовых акул применяет для идентификации отдельных особей компьютерные алгоритмы, созданные НАСА, чтобы распознавать участки звездного неба. Об этом рассказал ABC News морской биолог Бредли Норман (Bradley Norman) из Университета Мердока в австралийском городе Перт.

Китовые акулы (Rhincodon typus) распространены очень широко в водах тропических широт, но нигде не встречаются в большом количестве. Поэтому распределение этих рыб и их миграции изучены слабо. Бредли Норман и его коллеги основали проект ECOCEAN, в котором изучения китовых акул используется космические спутники и помощь добровольцев. Акулы, с которыми исследователи встретились лично в морском парке Нингалу в Западной Австралии, снабжаются датчиками, позволяющими отслеживать их перемещения со спутника. Другое направление основано на помощи любителей дайвинга по всему миру, которые присылают ученым сделанные ими фотографии китовых акул. «Мы берем фотографию акулы, с которой кто-то плавал сегодня, и сравниваем ее с тысячами фотографий, хранящимися в нашей картотеке, чтобы посмотреть, новая ли это акула, или это та, что была замечена вчера, в прошлом году или десять лет назад», – объясняет Бредли Норман. Но в данном случае возникает проблема: как узнать, изображена ли на фото одна акула или другая.

Кожа китовой акулы на спине и боках темная, сине-серая, со слабо выраженными белыми поперечными полосами и более яркими белыми пятнами, расположенными между ними. На спине акулы пятна идут четкими рядами, а на голове и верхней поверхности плавников расположены хаотически, и образуемый ими рисунок, по словам ученых, индивидуален, поэтому по узору из белых пятен можно научиться опознавать акул. Поскольку, как говорит Бредли Норман, белые пятна на темном фоне напоминают отчасти звездное небо, ученые решили для автоматической идентификации китовых акул на фотографиях применить существующие компьютерные алгоритмы, которые в НАСА используются для распознавания участков звездного неба. И эти алгоритмы прекрасно сработали.

В результате ученые смогли отследить перемещения многих китовых акул, которые, как оказалось, порой совершают длительные путешествия. Также им удалось определить несколько новых мест скопления китовых акул и установить, что численность самок у этого вида ниже, чем самцов, примерно вдвое. Следующая цель ученых – найти места размножения китовых акул.

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