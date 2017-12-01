Суд передал имущество семьи и бывших жен Захарченко государству

Никулинский суд Москвы передал в доход государства имущество родственников обвиняемого в коррупции «полковника-миллиардера» Дмитрия Захарченко, а также его бывших жен, передает РБК. По подсчетам агентства, общая стоимость изъятого вчетверо превосходит совокупный объем имущества, которое изымалось у российских чиновников в казну с 2013 года.

В распоряжение государства перешли принадлежавшие семье и экс-супругам Захарченко 13 квартир, 14 машиномест, четыре автомобиля (два «Мерседеса» и два «Порше»), 8,5 млрд рублей наличными в разных валютах, драгоценности, часы Rolex и слиток золота весом 0,5 килограмма.

Судья Елена Кузнецова постановила, что изъятые наличные должны быть перечислены управлению Федерального казначейства по Москве, золотой слиток – отправлен в Гохран, квартиры и автомобили – переданы столичному управлению Росимущества.

Кроме того, суд взыскал с соответчиков Захарченко государственную пошлину в размере 60 тысяч рублей (с каждого).