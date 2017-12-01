СМИ рассказали об ответе Кремля на недопуск РФ к Олимпиаде

Администрация президента РФ и Олимпийский комитет России (ОКР) подготовились к отрицательному решению исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018, сообщает «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Напомним, исполком МОК соберется 5 декабря в Лозанне и решит, будет ли Россия участвовать в ОИ-2018.

По словам собеседников «Дождя», шансы на допуск к Олимпиаде минимальны — в Кремле исходят именно из такой оценки. В частности, вице-премьер РФ, бывший министр спорта Виталий Мутко призывал «ничего не ждать» от исполкома МОК в отношении России.

Помимо готовности отстаивать интересы спортсменов в Спортивном арбитражном суде в Лозанне возможна и реакция на высшем политическом уровне, считают источники. 5 декабря президент РФ Владимир Путин посетит Всероссийский форум добровольцев, это часть негласной предвыборной кампании, утверждают собеседники «Дождя». Если к тому времени МОК огласит свое решение, Путин может высказаться на форуме по этому поводу достаточно жестко.

Кроме того, в ходе избирательной кампании Путин будет использовать тему противодействия России на международном уровне, заявил другой источник, участвующий в кремлевских совещаниях. Подчеркнем, Владимир Путин еще не оглашал свое решение относительно участия в выборах-2018.