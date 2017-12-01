Суд в США добавил российскому хакеру 14 лет тюремного срока

Американский суд добавил гражданину РФ Роману Селезневу еще 14 лет лишения свободы параллельно с 27-летним сроком, к которому его приговорили за кибермошенничество, передает «Интерфакс». Отбывать оба наказания россиянин будет одновременно.

В сообщении министерства юстиции США уточняется, что Селезнева признали виновным в мошенничестве на сумму 59 млн долларов, включая 9 млн долларов, полученных в результате «банковского мошенничества с помощью хакерских схем».

Напомним, Селезнев был арестован в 2014 году на Мальдивах местной полицией и правоохранительными органами США. При обыске правоохранительные органы изъяли номера 1,7 млн банковских карт. Следствие пришло к выводу, что россиянин причинил ущерб 37 тысячам финансовых организаций в целом на сумму 170 млн долларов.

После ареста Селезнева на частном самолете перевезли на Гуам, где расположена американская военная база, а потом доставили в Сиэтл. В апреле нынешнего года суд США приговорил его к 27 годам лишения свободы, и на слушании россиянин полностью признал свою вину в кибермошенничестве. Он также написал письмо на 11 страницах, в котором заявил о своем раскаянии и готовности в дальнейшем применять свои знания и накопленный опыт для борьбы с кибератаками и хакерской преступностью.