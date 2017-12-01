Путин выступил на Архиерейском соборе РПЦ

Президент России Владимир Путин посетил заседание Архиерейского собора Русской православной церкви (РПЦ), который проходит в Храме Христа Спасителя в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил важную роль РПЦ: ««Церковь поддерживала людей, давала надежды, помогала обрести множественные духовные, жизненные ориентиры, призывала к согласию и единению. В том, что тогда удалось сохранить Россию, не допустить перерастания конфликтов в новый гражданский раскол — огромная заслуга Русской православной церкви».

Президент отметил, что «предлагая самостоятельность и независимость Церкви», государство рассчитывает на продолжение совместной работы с РПЦ в сфере образования, здравоохранения, сохранения культурного исторического наследия, поддержки семьи и «в борьбе с социальными недугами».

Владимир Путин также поздравил патриарха Кирилла со столетием восстановления патриаршества и подарил ему икону святителя Николая Чудотворца.