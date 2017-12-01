Телеметрия подтвердила ошибку в полетном задании «Союза»

Специалисты проанализировали телеметрическую информацию, полученную с разгонного блока «Фрегат» на ракете-носителе «Союз-2.1б», запущенной 28 ноября с космодрома Восточный, сообщает «Интерфакс».

Напомним, второй в истории самого молодого российского космодрома пуск завершился неудачей: были утрачены все 19 спутников, которые должен был вывести в космос «Союз». Причина нештатной ситуации, которая привела к провалу пуска, устанавливается.

Источник в ракетно-космической отрасли рассказал «Интерфаксу»: «Анализ телеметрической информации подтвердил предварительные выводы о том, что разгонный блок "Фрегат" выполнил первый маневр для довыведения на орбиту в неправильной ориентации. В результате маневр получился не разгонным, а тормозным, и вместо выхода на переходную орбиту, разгонный блок вместе с полезной нагрузкой направился к Земле и затонул в Атлантическом океане».

Дезориентация разгонного блока стала следствием ошибки в полетном задании, резюмировал собеседник агентства: «Неправильная ориентация при маневре произошла из-за ошибки в полетном задании для системы управления разгонного блока. В итоге перед маневром "Фрегат" начал разворот в неоптимальном направлении и не успел его закончить до включения двигательной установки».

Официальные комментарии в данной связи не поступали. Официально установлением причины нештатной ситуации и степени ответственности конкретных лиц занимается госкомиссия.