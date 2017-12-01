Аргентина признала гибель экипажа пропавшей подлодки

Официальный представитель Военно-морских сил Аргентины Энрике Бальби заявил о прекращении операции по спасению подводной лодки «Сан-Хуан», сообщает Reuters.

Напомним, субмарина перестала выходить на связь 15 ноября. Местонахождение подлодки, на борту которой находились 44 человека, было неизвестно. Помощь в поисках судна оказывала Россия.

Бальби, сообщая о прекращении поисков «Сан-Хуана», напомнил, что запаса кислорода на субмарине должно было хватить на шесть дней в автономном режиме, а провизии — на 15 дней — соответственно, время поиска моряков живыми превышено в два раза: «Спасенных не будет».

Родственники членов экипажа подлодки раскритиковали решение о прекращении поисков. Отец одного из моряков назвал решение несправедливым и неоправданным, а также выразил надежду, что президент Аргентины — он же верховный главнокомандующий аргентинских Вооруженных сил — отменит решение.