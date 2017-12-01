Главу штаба Навального арестовали на 30 суток

Глава предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков отправлен под административный арест на 30 суток. Об этом Волков сообщил в своем твитере.

То есть до 26 декабря где-то я сижу. Пропущу всё: и выдвижение кандидатов, и собрание инициативной группы.

Давайте друзья, вы сами теперь. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 1 декабря 2017 г.

Такое решение принял судья, рассматривая административное дело об организации 29 сентября митинга в Нижнем Новгороде. По утверждению Волкова, митинг был санкционирован городскими властями.

Ранее Волкову был назначен административный арест за репост ссылок на обращения Алексея Навального с призывом к участию во всероссийской акции протеста.