СМИ назвали дату свадьбы принца Гарри

Свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоится 26 мая 2018 года, пишет The Sun со ссылкой на собственные источники.

О том, что свадьба пройдет в мае, ранее уже заявлял Букингемский дворец, однако конкретный день не называли.

Известно, что свадьба пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Напомним, после свадьбы актриса Меган Маркл, которая встречается с принцем Гарри больше года, станет герцогиней.