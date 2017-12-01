01 декабря 2017, 11:35
СМИ назвали дату свадьбы принца Гарри
Свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоится 26 мая 2018 года, пишет The Sun со ссылкой на собственные источники.
О том, что свадьба пройдет в мае, ранее уже заявлял Букингемский дворец, однако конкретный день не называли.
Известно, что свадьба пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
Напомним, после свадьбы актриса Меган Маркл, которая встречается с принцем Гарри больше года, станет герцогиней.
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