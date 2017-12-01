МОК пожизненно дисквалифицировал Ольгу Зайцеву

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение пожизненно дисквалифицировать от участия в Олимпиадах российскую биатлонистку Ольгу Зайцеву, сообщает пресс-служба МОК.

Зайцева наказана за нарушение антидопинговых правил, утверждают в МОК. Ее результаты на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году аннулированы. Отметим, сама Зайцева ранее заявила, что скорее выбросит свою олимпийскую медаль, чем отдаст ее МОК.

Кроме того, от участия в ОИ отстранены российские лыжницы Юлия Чекалева и Анастасия Доценко.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента РФ и Олимпийский комитет России (ОКР) подготовились к отрицательному решению исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018.