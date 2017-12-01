Дмитрию Захарченко предъявили новое обвинение

Полковнику МВД РФ Дмитрию Захарченко предъявлено новое обвинение по трем эпизодам взяточничества, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительной системе.

Собеседник агентства пояснил, что в качестве взяток, по версии следствия, Захарченко получил 800 тысяч долларов, дисконтную карту ресторана и отдых в Сочи.

Таким образом, количество эпизодов взяточничества, вменяемых Захарченко, выросло до пяти.

Напомним, в ходе обыска в кабинете, машине и квартире сестры Захарченко сотрудники правоохранительных органов обнаружили около 9 млрд рублей. Генпрокуратура ходатайствовала об обращении данного имущества в доход государства.