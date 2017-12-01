Полковник Захарченко обвинил ФСБ в давлении

В Мосгорсуде 1 декабря проходит рассмотрение иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества полковника МВД ПФ Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупции. Как сообщает «Коммерсантъ», в ходе заседания Захарченко пожаловался на оказание давления на него со стороны сотрудников ФСБ.

Как заявил Захарченко, он встречался с сотрудниками ФСБ Бабаковым и Таракановым: «Если я не оговорю себя по уголовным делам, то возьмут в заложники моего отца и сфабрикуют дело». Кроме того, обвиняемый заявил, что сотрудники ФСБ якобы обещали инициировать процесс по отъему имущества у третьих лиц, близких к Захарченко.

Свои обвинения Захарченко изложил в заявлении, которое представил Мосгорсуду.

Ранее стало известно, что Захарченко обвинили еще в трех эпизодах получения взятки.