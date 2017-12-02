Единороссы пересчитают «мертвые души» в региональных отделениях партии

Временно исполняющий обязанности секретаря Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на конференции в Казани анонсировал введение постоянного аудита в региональных отделениях, который избавит партию от «мертвых душ». Как сообщает пресс-служба ЕР, сейчас их количество составляет от 10 до 40% от общего числа партийцев.

«Безусловно, аудитом надо заниматься постоянно. Мы подготовим к Съезду [пройдет в декабре] норму проведения обязательного аудита и будем предлагать ее на совместном заседании Высшего и Генерального советов партии», — цитирует Турчака пресс-служба ЕР.

Врио секретаря Генсовета заявил, что 40% — это порог, после которого можно ставить вопрос об эффективности работы регионального отделения. Турчак также рассказал, что с 20218 года будет введена система рейтингования региональных отделений.

«Будет меняться система финансирования, мы ее разобьем условно на константу и переменную. Константа должна закрывать потребности исполкомов: содержание штата, работу, связанную с агитацией, электоральные задачи, медиасферу. Переменная же составляющая станет мотивирующей и будет основываться на электоральных успехах того или иного отделения, успехах в реализации партпроектов и выполнении других задач, — пояснил он.