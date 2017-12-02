В РПЦ выразили надежду на примирение с непризнанным Киевским патриархатом

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил ТАСС, что Русская православная церковь (РПЦ) надеется на выстраивание диалога с главой непризнанного Киевского патриарха Филарета.

«Все эти годы мы жили и живем этой надеждой, и надеемся, что раны, нанесенные расколом, будут заврачеваны», — сказал он, комментируя заявление Филарета о решимости добиться автокефалии Украинской церкви.

В 1992 году экс-митрополит Филарет ушел в раскол и основал Киевский патриархат, не признанный мировым православием по сей день.

1 декабря СМИ сообщили, что он направил патриарху Москвоскому и Всея Руси Кириллу и Архиерейскому собору письмо, в котором предложил преодолеть разногласия. Однако позже отметил, что Украина должна быть самостоятельной, и борьбу за автокефалию он продолжит.

«Заявляю российскому епископату и московскому патриарху, что никогда украинская церковь не вернется в Московский патриархат. Как они в своем государстве имеют свою независимую церковь, так и мы хотим иметь свою независимую автокефальную церковь. Поэтому возврата не будет никогда», — подчеркнул он.