Экс-советник Трампа Майкл Флинн согласился на детектор лжи
Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн начал сотрудничать со следствием, сообщает The New York Times со ссылкой на заключенное соглашение.
По данным издания, он обязался «целиком и полностью, честно и откровенно» сотрудничать со следствием – отвечать на вопросы, пройти проверку на детекторе лжи, дать письменные показания под присягой и принять участие в операциях под прикрытием с использованием технических средств.
Телекомпания CNN уточнила, что Майкл Флинн обязан давать показания не только команде спецпрокурора США, но и другим участвующим в расследовании органам юстиции и правопорядка федерального уровня. Он не сможет воспользоваться услугами адвоката и пятой поправкой к конституции страны, которая позволяет не свидетельствовать против самого себя. В случае признания его вины, Флинну грозит тюремный срок до пяти лет.
1 декабря спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил Майкла Флинна во лжесвидетельстве, и экс-советник Трампа признал свою вину. Он подтвердил, что на допросах в ФБР утаил правду, касающуюся «русского следа» в деле о вмешательстве в выборы президента США.