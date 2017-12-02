После взрыв газа в Новотроицк выехал губернатор Оренбурга

В администрации Оренбургской области сообщили РИА Новости, что глава региона Юрий Берг выехал в Новотроицк после информации о взрыве газа в пятиэтажном доме.

Пресс-секретарь ГУМЧС Татьяна Самойлова сообщила агентству, что после хлопка бытового газа на четвертом этаже эвакуированы около 150 жильцов дома. Она также рассказал об одном пострадавшем, и пунктах временного размещения, подготовленных для эвакуированных граждан.

Татьяна Самойлова отметила, что при взрыве были повреждены оконные рамы на третьем, четвертом и пятом этажах. Конструкции дома не повреждены, пострадали только плиты на одном подъезде.

На месте работают спасатели. По словам пресс-секретарь башкирского управления МЧС Елены Мавлютовой, при необходимости из Башкирии готовы выехать 110 человек личного состава регионального МЧС и 11 единиц техники.