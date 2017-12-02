Британским министерствам рекомендовали отказаться от антивируса Касперского

Национальный центр кибербезопасности Великобритании рекомендовал работающим с гостайной министерствам отказаться от использования ПО «Лаборатории Касперского». Об этом пишет The Financial Times.

По сведениям издания, Центр признал, что ему не удалось обнаружить следы вторжения антивируса в секретные документы, но он назвал программу «представляющей опасность». Представители ведомства заверили, что подразделения, работающие с гостайной, антивирус Касперского не использовали, однако не стали уточнять, какие именно департаменты и ведомства его загружали.

В начале ноября отвечающий за информационную безопасность Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) заподозрил «Лабораторию Касперского» в сборе данных о британцах через банк Barclays. Речь шла о двух миллионах пользователей.