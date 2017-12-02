Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
2 декабря 2017, суббота, 14:27
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Подросток из Тюмени чуть не замерз в сломанной машине
Собака третий год ждет хозяина у дорожного знака в Приморье
Двое мужчин обвиняются в подрыве банкомата в Тюмени и попытке хищения 6 млн рублей
Конкурс красоты среди беременных женщин «Мадонна Ишима» прошел в областной больнице № 4
2 года исправительных работ грозит жителю Тюменской области за поддельный больничный
Директор Альбатроса Роберт Моисеев: «Мы экономим бюджетные деньги, а нас еще и подозревают в коррупции!»
Шаурма может быть запрещена в Европе из-за содержания фосфатов в мясе
До 5 лет лишения свободы грозит жительнице Тюменской области за заражение партнера ВИЧ
Более 300 студентов Тюменского ГУ сдадут тотальный экзамен по ПДД
#Происшествия
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
02 декабря 2017, 11:08
Великобритания Евгений Касперский компьютерная безопасность Компьютеры, программное обеспечение

Британским министерствам рекомендовали отказаться от антивируса Касперского

Лаборатория Касперского
Лаборатория Касперского
Фото: blog.kaspersky.ru

Национальный центр кибербезопасности Великобритании рекомендовал работающим с гостайной министерствам отказаться от использования ПО «Лаборатории Касперского». Об этом пишет The Financial Times.

По сведениям издания, Центр признал, что ему не удалось обнаружить следы вторжения антивируса в секретные документы, но он назвал программу «представляющей опасность». Представители ведомства заверили, что подразделения, работающие с гостайной, антивирус Касперского не использовали, однако не стали уточнять, какие именно департаменты и ведомства его загружали.

В начале ноября отвечающий за информационную безопасность Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) заподозрил «Лабораторию Касперского» в сборе данных о британцах через банк Barclays. Речь шла о двух миллионах пользователей.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Пхеньян
Северокорейские спортсмены отказались от участия в Олимпиаде-2018
Дональд Трамп и Майкл Флинн
СМИ узнали о планах Трампа по снятию санкций с России после победы
Налоги
Сенат США одобрил налоговую реформу Трампа
Илон Маск презентует электромобиль Tesla Semi
Илон Макс рассказал о запуске Falcon Heavy через два месяца
Евгений Касперский
«Касперский» пояснил запрет своего ПО в британских министерствах
Архив новостей

Самое читаемое

Разговор с Дмитрием Медведевым-2017. Прямой эфир
Медведев не увидел себя президентом
Джулиан Ассанж
Ассанж: Белый дом начал подготовку к войне с Ираном
Москва. Кремль
Кремль пообещал ответить МОК «всеми возможными средствами»
Катерина Тихонова
В федерации рок-н-ролла назвали Катерину Тихонову дочерью Путина
Машинный перевод против второклассников
14:08 В РПЦ выразили надежду на примирение с непризнанным Киевским патриархатом
13:51 В Оренбурге горит торговый центр
13:26 Сенат США одобрил налоговую реформу Трампа
12:58 «Касперский» пояснил запрет своего ПО в британских министерствах
12:44 СМИ узнали о планах Трампа по снятию санкций с России после победы

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Владимир Пермяков
Владимир Пермяков
2 декабря 1952 года родился актер Владимир Пермяков, сыгравший роль Лени Голубкова в рекламе «МММ»
12:12 Северокорейские спортсмены отказались от участия в Олимпиаде-2018
11:53 Губернатор Сахалина объяснил свой отказ от встречи с американским послом
11:30 Экс-советник Трампа Майкл Флинн согласился на детектор лжи
11:08 Британским министерствам рекомендовали отказаться от антивируса Касперского
10:51 Майкл Макфол счел необходимым объяснение причин конфискации дипсобственности РФ
10:30 Илон Макс рассказал о запуске Falcon Heavy через два месяца
01.12 21:12 Майкл Флинн согласился сдать Трампа по «российскому делу»
01.12 20:49 КС назначил Минфин и ФНС ответственными за разъяснение законов о налогах
01.12 19:49 Роскосмос рассчитал место падения «Фрегата» со спутниками
01.12 19:28 РПЦ запретила венчаться с еретиками и родственниками
01.12 19:23 Российские миллиардеры с начала года стали богаче на 21,6 млрд долларов
01.12 19:01 ФАС уличила «Адидас» в нарушении закона о рекламе
01.12 18:54 В Москве прошла жеребьевка ЧМ-2018
01.12 18:41 Источник опроверг дезориентацию «Фрегата»
01.12 18:26 ЕС снял санкции с российского топлива ради изучения Марса
01.12 18:25 Поляризация отраженного света делает черных животных жертвой кровососов
01.12 18:10 Экс-советнику Трампа предъявили обвинение по «российскому делу»
01.12 17:47 Путин выступил на Архиерейском соборе РПЦ
01.12 17:42 Глава Киевского патриархата отверг возможность воссоединения с Москвой
01.12 17:30 Американский регулятор разрешил торговать биткоинами на бирже
01.12 17:04 IBSF вернула в строй отстраненных российских бобслеистов и скелетонистов
01.12 16:35 Еврокомиссия недодала Украине 0,6 млрд долларов финпомощи
01.12 16:04 В КВН объяснили увольнение Маслякова
01.12 15:55 Главу штаба Навального арестовали на 30 суток
01.12 15:41 Кремль отказался верить в убыточность ЧМ-2018
01.12 15:25 Протестующие против «Платона» дальнобойщики признаны иноагентами
01.12 15:09 МОК пожизненно дисквалифицировал Ольгу Зайцеву
01.12 14:58 Геном кишечной палочки подсказал новый подход к диагностике болезни Крона
01.12 14:55 Орешкин спрогнозировал рост цены Urals выше 50 долларов
01.12 14:52 Кремль понял желание Думы выгнать американских журналистов
01.12 14:20 Суд передал имущество семьи и бывших жен Захарченко государству
01.12 14:03 Москалькова предложила признать подростков полностью дееспособными
01.12 13:52 Грузинский спецназ ликвидировал организатора взрыва в аэропорту Стамбула
01.12 13:48 ФИФА отвергла влияние решения МОК на проведение ЧМ-2018
01.12 13:44 Исследователи китовых акул используют алгоритмы НАСА
01.12 13:23 Госдума решила закрыться от американских журналистов
01.12 13:14 ЦБ попросил Генпрокуратуру проверить сделки «Открытия»
01.12 12:54 Глава УПЦ попросил патриарха Кирилла отменить отлучение
01.12 12:39 Минтранс назначил штраф за проезд «зайцем» по платным дорогам
01.12 12:24 «Левый фронт» выдвинул в президенты директора «Совхоза имени Ленина»
01.12 12:22 Тестостерон защищает мужчин от астмы
01.12 12:10 Профессор Альберт Байбурин выступил с лекцией об истории паспортной системы
01.12 12:07 Эксперты подсчитали скудную выгоду России от ЧМ-2018
01.12 11:52 В Думу поступил первый законопроект о криптовалютах
01.12 11:41 Полковник Захарченко обвинил ФСБ в давлении
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.