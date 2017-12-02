«Касперский» пояснил запрет своего ПО в британских министерствах

«Лаборатория Касперского» находится в конструктивном диалоге с Центром национальной кибербезопасности (NCSC), рекомендовавшим ведомствам Великобритании отказаться от использования антивируса компании. Об этом РБК сообщили в пресс-службе фирмы.

Более того, в настоящий момент отрабатывается «механизм, позволяющий осуществить независимую верификацию безопасности продуктов и сервисов». Сам запрет основан исключительно на анализе потенциальных рисков, а не на доказательствах вредоносной деятельности продукта российской компании.

«Важно отметить, что NCSC не призывает компании и частных пользователей отказываться от продуктов «Лаборатории Касперского», — также заметили в компании.

Ранее сообщалось, что NCSC запретило британским министерствам, имеющим доступ к гостайне, пользоваться антивирусными программами «Лаборатории Касперского».