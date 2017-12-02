Карлес Пучдемон назвал региональные выборы вторым туром плебисцита о независимости

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон призвал считать внеочередные региональные выборы 21 декабря вторым туром референдума о независимости. Об этом пишет El Pais.

Пучдемон заявил, что они являются «истинным вторым туром 1 октября», и позволят «выиграть свободу» автономии и построить «независимое государство».

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся плебисцит, в котором приняли участие 2,29 млн человек. Из них за независимость автономии высказались 90,18%.

После того, как Мадрид объявил референдум незаконным, а его устроители обвинил в мятеже, Карлес Пучдемон бежал в Бельгию. Брюссельский суд постановил оставить экс-главу Каталонии на территории Бельгии до отправления в Испанию.

В конце ноября Карлес Пучдемон официально заявил о начале своей избирательной кампании на региональных выборах 21 декабря из номера отеля в Брюгге.