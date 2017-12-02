Губернатор Сахалина объяснил свой отказ от встречи с американским послом

Губернатор Сахалина Олег Кожемяко сообщил РИА Новости, что не смог встретиться с послом США Джоном Хантсманом из-за несовпадения графиков.

«Я с глубоким уважением отношусь к желанию дипломата посетить регион и искренне признателен за его желание посмотреть, как живут регионы, в том числе и дальневосточные», — заявил он.

Кожемяко рассказал агентству, что находился в Москве на заседании правительственной комиссии, и отменить эту командировку не мог. Сахалинский губернатор подчеркнул, что готов ко встрече в любой другой момент.

1 декабря стало известно, что посол США Джон Хантсман отменил свою поездку на Дальний Восток из-за отказа местных властей с ним встретиться.

«В связи с тем, что никто из официальных лиц в регионе, включая врио губернатора Приморского края, губернатора Сахалинской области, мэра Южно-Сахалинска, не смог найти возможность встретиться с послом Хантсманом, поездка была, к сожалению, отменена», — сообщили представители американской дипмиссии.