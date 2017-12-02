Лавров пообещал возобновление переговоров помощников глав «нормандской четверки»

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил белорусскому телеканалу СТВ, что переговоры по линии помощников глав-государств членов «нормандской четверки» скоро возобновятся.

«Я думаю, что мы будем продолжать усилия, в том числе используя Минск, который по-прежнему предоставляет свои возможности для переговоров Контактной группы и которые в скором времени возобновятся по линии помощников глав государств "нормандской четверки"», — сказал Лавров.

Он отметил, что Россия сразу поддержала президента Белоруссии Александра Лукашенко, предложившего «от чистого сердца» в 2014 году Минск в качестве площадки для переговоров. Сергей Лавров отметил, что подписанный в Республике Беларусь комплекс мер по выполнению минских соглашений до сих пор является безальтернативным документом, позволяющим урегулировать украинский кризис.