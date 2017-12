Илон Макс рассказал о запуске Falcon Heavy через два месяца

Глава американской компании SpaceX Илон Маск в своем Twitter сообщил о первом запуске ракеты тяжелого класса Falcon Heavy с мыса Канаверал, который он запланировал на январь 2018 года.

В нее погрузят электромобиль Tesla Roadster вишневого цвета, в котором будет звучать песня британской рок-звезды Дэвида Боуи Space Oddity.

Илон Макс заявил, что событие «так или иначе будет захватывающим». Он подчеркнул, что если ракета не взорвется при взлете, она будет находиться в космосе «на протяжении миллиардов лет».

Falcon Heavy to launch next month from Apollo 11 pad at the Cape. Will have double thrust of next largest rocket. Guaranteed to be exciting, one way or another.