Путин поручил изучить применение права на свободные собрания и помилование

Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека поручил Генпрокуратуре проанализировать практику правоприменения законов о проведении мирных собраний, шествий и митингов. Об этом сообщает Кремль.

«Генеральной прокуратуре Российской Федерации проанализировать практику применения законодательства Российской Федерации в части, касающейся обеспечения права граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования», — говорится в тексте поручений.

После выступления 20 октября правозащитницы Людмилы Алексеевой, предложившей возродить Комиссию по помилованию при президенте РФ, Владимир Путин допустил такую возможность. Поэтому он поручил Генпрокуратуре также проверить правоприменение закона о помилованиях. Он добавил, что его нельзя назвать совершенным, так как он был принят 15 лет назад.

«Я напомню, что это было за время — это было время тяжелых испытаний для российской государственности и кровавых событий на Северном Кавказе. Такой порядок — более административный, он тогда был востребован», — сказал российский президент.