Северокорейские спортсмены отказались от участия в Олимпиаде-2018

Единственные спортсмены из КНДР, отобранные для участив в Олимпиаде в Пхенчхане, фигуристы Ём Тхэ Ок и Ким Ю Сик, отказались выступать на соревнованиях. Они пропустили крайний срок регистрации, сообщает The Chosun Ilbo.

В конце сентября пара заняла шестое место на турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе, получив право принять участие в Олимпийских играх. Однако они пропустили последний срок регистрации, истекший 30 октября. Вместо них на Олимпиаду поедет пара из Японии, которая будет отобрана до21 декабря.

Издание отмечает, что Международный олимпийский комитет (МОК) еще может предоставить северокорейским фигуристам специальное приглашение. МОК также ранее предлагал взять на себя все расходы по участию сборной КНДР в Олимпиаде.