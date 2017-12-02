02 декабря 2017, 13:51
В Оренбурге горит торговый центр
В торговом центре Оренбурга «Мега Мир» происходит пожар, информирует региональное МЧС.
«Горят фасад и кровля торгового центра "Мега Мир" на площади 1 тыс. кв. метров», — сказано в сообщении ТАСС. Экстренная служба сообщала о 100 кв м пожара.
Данных о пострадавших нет, проводится эвакуация людей.
#МЧССООБЩАЕТ #Пожарно-спасательные подразделения #МЧС России #ликвидировали пожар в городе #Оренбург https://t.co/OBjixWHgmm pic.twitter.com/pQBXFDKhtG— МЧС Оренбургской обл (@oren_mchs) 30 ноября 2017 г.
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