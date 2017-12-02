В Оренбурге горит торговый центр

В торговом центре Оренбурга «Мега Мир» происходит пожар, информирует региональное МЧС.

«Горят фасад и кровля торгового центра "Мега Мир" на площади 1 тыс. кв. метров», — сказано в сообщении ТАСС. Экстренная служба сообщала о 100 кв м пожара.

Данных о пострадавших нет, проводится эвакуация людей.