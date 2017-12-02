Госдума ратифицирует вхождение подразделений ВС Южной Осетии в ВС РФ

Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил республики в состав Вооруженных сил РФ. С документом можно ознакомиться в думской электронной базе данных.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявлял, что подписанный 31 марта в Москве документ повлияет на дальнейшее укрепление безопасности в регионе, и станет одним из факторов мира, чтобы «ни у кого и в мыслях не было возобновлять боевые действия или повторить то, что было в 2008 году».

Министр обороны Южной Осетии Ибрагим Гассеев со своей стороны также отмечал важность документа для республики. Соглашение было ратифицировано осетинским парламентом 21 июля