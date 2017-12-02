Мемория. Владимир Пермяков

2 декабря 1952 года родился актер Владимир Пермяков, сыгравший роль Лени Голубкова в рекламе «МММ»

Личное дело

Владимир Сергеевич Пермяков (65 лет) родился в сибирской деревне Пермяково в полусотне километров от города Канска Красноярского края. Отец был конюхом, поэтому Володя рано научился обращаться с лошадьми и, по его собственному признанию, до сих пор может ездить на лошади без седла. В семье было четверо детей – помимо сына у родителей было еще три дочери. Владимир был самым младшим. Четырехлетку окончил в своей деревне, потом ходил в школу ближайшего села. Почти каждый день проходил 8 км туда и обратно, переправляясь на пароме на другой берег. Зимой, когда река замерзала, путь сокращался до 5 км. Учился средне, но по любимым предметам - истории, литературе, пению и физкультуре – у него были пятерки.

Мальчик рано приобщился к физическому труду: рубил дрова, качал воду, поливал огород, косил. Когда сын пристрастился к ловле рыбы, отец заказал для него у плотника небольшую лодку.

Когда Владимир подрос, семья перебралась в Канск. Там же он и пошел работать на лесообрабатывающее предприятие. В армию его не взяли по состоянию здоровья.

По словам Пермякова, он с детства мечтал стать актером. Эта мечта заставила его бросить работу на лесопредприятии и пойти работать актером на маленькие роли в театры Канска и Тобольска.

Потом поехал в Москву по лимиту: работал токарем на заводе «Красный Октябрь», одновременно занимался в театральной студии. Вернувшись домой после окончания лимита, играл в местном театре роли второго плана. По собственным словам Пермякова, в итоге он понял, что так и останется на этом уровне, если не вернется в Москву. Нашел работу в – театре-студии МХТТ (Московское художественное театральное товарищество). Отработав сезон в театре, стал сниматься в кино – в фильме «Генерал» сыграл капитана НКВД, в комедии «Бег по солнечной стороне» - пьяницу Зюзика.

В 1992 году режиссер «Фитиля» Тамара Каршунова предложила Пермякова для съемок рекламы набиравшей тогда обороты компании «МММ». Так появился его персонаж - легендарный Лёня Голубков, мгновенно ставший народным любимцем.

После краха МММ в августе 1994 года Пермяков остался без работы и практически без средств к существованию. Он настолько ярко сыграл Лёню Голубкова, что многие режиссеры просто не представляли себе его в иных ролях. Возможно, сыграло свою роль и некое отождествление Пермякова с рухнувшей финансовой пирамидой Мавроди.

Выжить ему помогли двойники политиков и артистов: Ленина, Сталина, Гитлера и т.д. «Они мне протянули руку и стали меня приглашать к себе. Мы делали шоу. В глубинку на гастроли ездили, на корпоративы», - рассказывал Пермяков.

С 1999 года артист работал в различных московских театральных коллективах: театре-студии «Зонг», экспериментальных театрах «Начало» и «Мел». С театром «Зонг» объездил полстраны со спектаклями для детей.

На РЕН ТВ некоторое время выходил сериал «Дружная семейка» с его участием. Кроме того, он сыграл агронома Хомякова в пьесе Вампилова «Двадцать минут с ангелом», а также в поэтическом спектакле «Голоса», поставленном по стихам Андрея Алякина. На канале «Культура» озвучивал роль Козьмы Пруткова в документальном сериале «Средь шумного бала случайно…».

В 2015 году Пермяков признался в интервью, что «ещё не раскрылся как актёр».

В 2016 году завершил пьесу, которую писал больше десяти лет и на которую теперь возлагает большие надежды.

Живет в Москве в спальном районе. Снимается в эпизодических ролях. Основным заработком Пермякова являются корпоративы, куда его приглашают как символ 90-х.

Чем знаменит

В роли Лени Голубкова YouTube

Сыгранный Владимиром Пермяковым герой «народной» рекламы скандально известной финансовой пирамиды «МММ» экскаваторщик Лёня Голубков стал самым ярким рекламным символом эпохи 1990-х годов.

Созданный Пермяковым образ оказался для широкой массы россиян настолько «своим в доску», что в 1994 году он занял первую строчку рейтинга самых популярных персон года, обойдя не только Бориса Ельцина, но и Аллу Пугачеву с Филиппом Киркоровым.

«Зная русского мужика, его внутренний мир, интеллект, эмоции, я построил образ Лёни Голубкова. Он был основан на народной искренности и непосредственности, наивности», - рассказывал актер. По его словам, все диалоги он придумывал сам: «Все из жизни: денег нет, есть хочется, у жены обувь каши просит. Мне просто достаточно было все это передать на экран. Все эти жесты недоверия - "обманут!" и надежды - "а вдруг!". И финальное: "Эх, была ни была!". Это было в точку - попадание в образ».

Поэт Дмитрий Быков оценил эту серию рекламных роликов режиссера Бахыта Килибаева как «лучший русский сериал последнего десятилетия».

Всего за 1992-94 годы было отснято 16 роликов общим хронометражом 9 минут 50 секунд. Прозвучавшая в одном из них фраза Голубкова «Я не халявщик. Я — партнёр!» стала крылатой.

О чем надо знать

Владимир Пермяков не считает финансовую пирамиду «МММ» аферой и искренне полагает, что «из Мавроди сделали козла отпущения и посадили мужика, в общем-то, ни за что». В крахе «МММ» он винит власти, которые «утопили» компанию, поскольку «Ельцину нужны были деньги, а казна была пуста».

В 2011 году Пермяков еще раз сыграл Лёню Голубкова - уже в рекламе «МММ-2011». В нем постаревший Лёня жалуется, что «экскаватор пришлось продать», а завод с друзьями они так и не построили. Взрослый сын рассказывает ему о новом проекте МММ. Голубков сперва не верит, но после аргументов сына решает вложить полученную от него «материальную помощь» именно туда.

«История эта похожа на детектив. 10 января Мавроди объявил о своем проекте, а через несколько дней мне позвонили и предложили сыграть Лёню Голубкова. Я подумал, что это шутят журналисты и поначалу хотел отказаться – надоела вся эта возня вокруг МММ. Потом подумал – а вдруг будет интересно? И когда мне перезвонили вновь, уже в марте, я согласился. Меня сразу попросили не расспрашивать о том, кто снимает ролик и заказывал его. И вообще, попросили не распространятся о нем», - рассказывал об этих съемках Пермяков.

Прямая речь

О своем отношении к съемкам в рекламе МММ: «Конечно, с одной стороны, и МММ, и Леня Голубков стали символами обмана. Но с другой - прибедняться мне все-таки не стоит: эта роль дала мне имя, что тоже немаловажно».

О Сергее Мавроди: «Такие личности, как он, - не главные герои и злодеи, за ними стояли и стоят определенные люди. Возьмем, к примеру, МММ. Мне кажется, что такие пирамиды в начале 1990-х организовали приближенные к Ельцину люди, имеющие большую власть. Именно они использовали и Мавроди, и "Властилину", и прочих подставных лиц. Построили одну пирамиду – сорвали куш. Потом вторую, третью, пятую, десятую… А когда поняли, что подставные люди себя исчерпали, ввели ГКО – государственную пирамиду, в которую привлекали средства уже под гарантию правительства. То есть "кинули" всех вкладчиков уже на правительственном уровне. Такое могло произойти только в нашей стране!»

Выдержка из бытового райдера Владимира Пермякова: «Артист не несет никакой моральной, материальной или иной ответственности за образ, имидж или репутацию сыгранного им персонажа рекламного ролика. Любая прямая ассоциация, сопоставление героя рекламной кампании "МММ" с личностью артиста В. Пермякова категорически запрещена. Обращение к артисту вне его времени выступления – "Владимир Сергеевич" или "Владимир"».

Дмитрий Быков об актерах рекламных роликов «МММ»: «На протяжении всего 1994 года эти люди были самыми популярными в стране. Популярнее Ельцина, Зюганова, Пугачевой и Сташевского. Им достался весь спектр русской славы: раздражение, ненависть, слепое доверие. Если бы им вздумалось запеть (а такая попытка имела место), они превратились бы в русских "Битлз". Так и вижу эту группу: вместо ливерпульской четверки – московская девятка. Экскаваторщик с женой и братом, старосветские супруги-пенсионеры, неунывающие студенты-молодожены и одинокая женщина, влюбленная в подводника. Заметим, что тема субмарины возникает и там, и тут.

Их реплики входили в обиходную речь, звучали в застолье и в постели, становились темой для анекдотов (ибо темой анекдота в России может стать только то, что совсем достало: КПСС, новые русские или реклама). А особенным шиком было после каждой пафосной или мрачной реплики оппонента добавлять:

– АО "МММ"!

На их долю выпало и забвение, столь же стремительное, как крах последней русской утопии».

8 фактов о Владимире Пермякове

На роль Голубкова артист попал случайно – сначала на нее приглашали другого актера, с нарочито мужицким типажом. Но в нужный момент до него дозвониться не смогли. И тогда Тамара Каршунова предложила попробовать на роль Владимира Пермякова. «В свое время она хотела снимать меня в одном из выпусков вместе с Вячеславом Невинным, тогда съемки сорвались. Сказала: Володя, я тебя запомнила, если что-то будет, позвоню обязательно. Вот спустя полтора года и позвонила, за что я ей очень благодарен», - рассказывал Пермяков.

За съемки, которые проходили раз в месяц, Пермякову платили по 200—250 долларов за день.

После краха «МММ» и ареста Мавроди вся реклама компании в СМИ, и прежде всего на телевидении, была запрещена специальным распоряжением правительства.

В 1997 году Пермяков написал книгу «Как я стал Леней Голубковым». На полученные за нее деньги купил квартиру в Москве.

Пермяков не пьет, с юности занимается спортом, бегает, плавает. Имеет разряд по лыжам.

По словам актера, он переплывает Волгу в районе Кимр, где ее ширина составляет 700 м, туда и обратно за 19 минут.

Весной 2011 года на экраны вышел фильм Эльдара Салаватова «ПираМММида», снятая по повести Мавроди. Пермяков сыграл в картине роль Лёни Голубкова.

Пермяков был женат на журналистке Наталье Ремизовой. Они познакомились, когда она брала у него интервью, как у актера, сыгравшего Лёню Голубкова. Вместе они прожили 2,5 года – сперва в гражданском, а потом и в законном браке. Детей у них не было. Наталья умерла от осложнения после гриппа. Именно ей актер посвятил свою пьесу «Рождение младенца», над которой работал более 10 лет. Сейчас Пермяков живет в гражданском браке. Его избранница Лидия работает менеджером в рекламной компании.

Материалы о Владимире Пермякове

Владимир Пермяков: «Я был популярнее Пугачевой!»

Леня Голубков: после краха МММ меня выручили узбеки

Судьба актера. После МММ.

Дмитрий Быков. «Мы так любили друг друга»

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