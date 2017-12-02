Выведен на орбиту стартовавший в Плесецке «Союз-2.1б» с военным спутником

С космодрома Плесецк стартовала и уже выведена на орбиту ракета «Союз-2.1б» с военным спутником, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Миноброоны РФ.

«В субботу, 2 декабря, в 13:43 мск с пусковой установки №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты- носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — сообщили в ведомстве.

Запуск и контроль за проведением старта и полетом ракеты был проведен в штатном режиме наземным управляемым комплексом управления под общим руководством командующего Космическими войсками генерал-полковника Александра Головко.