СМИ обнаружили сходство плаката ЧМ-2018 и обложки испанского журнала

Стиль официально представленного 28 октября плаката ЧМ-2018 повторяет обложку испанского издания AS.

Ежедневник разместил в соцсети обложку 2010 года, посвященную матчу сборных Испании и Голландии.

На плакате семилетней давности изображен испанский вратарь Икер Касильяс, на плакате 2018 года — российский голкипер Лев Яшин.