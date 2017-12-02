02 декабря 2017, 15:40
СМИ обнаружили сходство плаката ЧМ-2018 и обложки испанского журнала
Стиль официально представленного 28 октября плаката ЧМ-2018 повторяет обложку испанского издания AS.
Ежедневник разместил в соцсети обложку 2010 года, посвященную матчу сборных Испании и Голландии.
На плакате семилетней давности изображен испанский вратарь Икер Касильяс, на плакате 2018 года — российский голкипер Лев Яшин.
¿Ganas de Mundial? 🔜🇷🇺 pic.twitter.com/Zrhf9spOVl— AS (@diarioas) 29 ноября 2017 г.
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