Майкл Макфол счел необходимым объяснение причин конфискации дипсобственности РФ

Экс-посол США в Москве Майкл Макфол заявил РИА Новости, что американские власти обязаны разъяснить причины конфискации и блокировки дипсобственности России.

«Я просто не юрист, поэтому я не знаю, что правильно и что неправильно. Я думаю, вы знаете, если мы конфискуем это имущество, тогда мы, по крайней мере, должны объяснить почему», — сказал он.

Так он прокомментировал визит посла России в США Анатолия Антонова на территорию комплекса вокруг здания, где жил генеральный консул.

29 ноября Антонов пожаловался на очередной необоснованный отказ в посещении российской дипломатической собственности, поступивший от Госдепартамента США.

По его данным, американские власти уже отклонили 20 российских запросов на посещение и проверку дипломатических объектов, конфискованных и заблокированных в декабре 2016 года.