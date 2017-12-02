Григорий Родченков признался в равнодушии к борьбе с допингом

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) и бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью телеканалу НТВ признал, что «он ужасный человек и черная душа».

Он рассказал, что за фильм, в котором он обвинил российских спортсменов в приеме запрещенных препаратов, получил квартиру и машину.

«Борьба с допингом мне совершенно безразлична. Меня бесит то, что люди, которые вообще не представляют себе, что такое борьба с допингом, начинают вещать какие-то фундаментальные манифесты. Они даже не делали ни одного анализа, кровью не мочились, ни километра не пробежали. По сути, они никто и ниоткуда», — заявил он.

Родченков также заявил, что именно он сделал российских атлетов чемпионами, и пообещал уничтожить отечественный спорт на ближайшие пять лет.