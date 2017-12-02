СМИ узнали о планах Трампа по снятию санкций с России после победы

Американское агентство ACU Strategic Partners, специализирующееся на консультировании в сфере атомной энергетики, в переписке с приближенными Дональда Трампа обсуждало возможность сотрудничества РФ и США в строительстве АЭС на Ближнем Востоке после президентских выборов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на имеющиеся документы.

В частности, проект, предусматривающий снятие санкций с России, поддерживал экс-советника по безопасности Майкл Флинн. Оборудование должна было поставлять российская компания «Объединенные машиностроительные компании» (ОМЗ), попавшая под запретительные меры.

«Победа Дональда Трампа меняет правила игры, потому что его основной задачей станет стабилизация отношений с Россией», — цитирует агентство письмо управляющего ACU Алекса Копсона.

В переписке с ACU также обсуждалась возможность урегулирования ситуации вокруг Украины. Точнее, рассматривалась возможность получения украинской компанией «Турбоатом» контракта на 45 млрд долларов на создание турбин для реакторов в Саудовской Аравии в обмен на смягчение позиции Киева по снятию антироссийских санкций.

Судя по переписке, в сделке должны были принять участие «Росатом» и французская компания AREVA.

Агентство уточняет, что пока нет никаких конкретных подтверждений того, что Майкл Флинн обсуждал эту сделку с Трампом или его окружением.

В Белом доме и ACU комментировать информацию агентства отказались.