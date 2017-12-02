В Петербурге около 400 человек пришли на встречу с Собчак

Руководитель петербургского штаба телеведущей Николай Артеменко подсчитал, что на встречу с телеведущей, заявившей о своем желании баллотироваться в президенты РФ, побывали около 400 человек. Он сообщил ТАСС, что примерно столько и планировал собрать.

Встреча состоялась в культурном пространстве «Этажи». Ксения Собчак рассказала о своей позиции по вопросам проблем ЖКХ, экологии, борьбе с ВИЧ и охране памятников архитектуры.

«В свое время мой отец, первый мэр Санкт-Петербурга, разделял то, что город переименуют, но это было не его решение. Это было решение петербуржцев, это был всенародный референдум», — сказала она.

Телеведущая отдельно высказалась о проблемах людей с ограниченными возможностями здоровья. Она назвала «дикой несправедливостью» их проблемы с устройством на работу.

Ксения Собчак пожаловалась на сложности с арендой помещений для встреч с избирателями, сообщив о десяти отказах.

На встречу, длившуюся чуть более 30 минут, собрались люди разных возрастов. Николай Артеменко сообщил агентству, что рассчитывает на 25% голосов избирателей из Санкт-Петербурга.