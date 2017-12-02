Врачи назвали состояние Олега Табакова все еще тяжелым

Несмотря на тяжесть состояния народного артиста СССР Олега Табакова, в нем наметилась положительная динамика. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

«Состояние Олега Табакова стабильное, но тяжелое, однако мы фиксируем некоторую положительную динамику», — сообщил собеседник агентства.

По другим источникам, Табаков находится в состоянии, близком к коме. Инсайдер сообщил телеканалу НТВ, что врачи называют это состояние «синдром глубокого оглушения».

27 ноября стало известно, что актёр и художественный руководитель МХТ им. Чехова Олег Табаков попал в реанимацию с пневмонией.