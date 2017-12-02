Экс-представитель СДС Тало Сило обвинил США в вооружении курдов

Бежавший в Турцию экс-пресс-секретарь «Сирийских демократических сил» (СДС) Тало Сило в интервью Анатолийскому агентству сообщил, что США создали эту организацию как прикрытие для вооружения сил самообороны сирийских курдов (YPG).

«Объявление о создании "Сирийских демократических сил" — лишь театральное представление. Заявлялось об объединении различных этнических составляющих Сирии, однако, все это лишь слова. США передали лидерство курдам и PПK (Рабочая партия Курдистана)», — заявил Сило.

Перебежчик утверждает, что вместо борьбы с террористами в СДС занимались перебросками террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ). Причем, идея создания СДС принадлежит cпецпредставителю президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ Бретту Макгерку.

Тало Сило заявил, что американцам не было дела до того, где применяется их оружие.

«Представители США ни разу не интересовались у нас этим вопросом. Они даже верили в утверждения YPG о том, что оружие закончилось, и сразу же отправляли новые партии. США и без того прекрасно знают, что арабы, туркоманы и ассирийцы не являются частью этого уравнения. В период президентства Обамы поддержка была ограниченной. Как только к власти пришел Трамп, форма поддержки изменилась, начала поставляться даже бронетехника», — сказал Сило.

Он также сообщил, что 70% членов СДС составляют боевики YPG и его женского крыла.