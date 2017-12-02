Сенат США одобрил налоговую реформу Трампа

Законопроект, принятый Сенатом США, и предусматривающий сокращение налогов для состоятельных граждан и бизнеса, уже получил название самого масштабного за последние 30 лет. Об этом сообщает Associated Press.

Американские СМИ называют одобрение Сената крупной победой президента США Дональда Трампа и Республиканской партии. За принятие законопроекта проголосовал 51 сенатор, высказались против абсолютно все представители Демократической партии и один республиканец. Всего 49 человек.

Ранее собственный вариант реформы был одобрен Конгрессом, теперь оба документа пройдут согласование, после чего лягут на стол Дональда Трампа.

Обе программы содержат существенные различия, но объединяет их сокращение налогов для состоятельных американцев и бизнеса. Не столь существенное сокращение может затронуть и другие слои населения.

Согласно предвыборным обещаниям Трампа, сокращение налоговых нагрузок позволит богатым американцам и компаниям высвободить заметную долю средств, которые они вложат в создание новых рабочих мест.