02 декабря 2017, 20:56
Трамп сообщил об отсутствии беспокойства из-за признательных показаний Флинна
Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал свое отношение к признательным показаниям его экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна. Он заявил телеканалу NBC News, что они его не беспокоят.
По его мнению, согласие Флинна на сотрудничество со следствием говорит о том, что «абсолютно никакого сговора не было».
JUST IN: President Trump makes first comments after Michael Flynn's guilty plea.— NBC News (@NBCNews) 2 декабря 2017 г.
Reporter: "Are you concerned about what Mike Flynn might tell the special counsel?"
Trump: "No, I'm not." pic.twitter.com/UlDrdPMU2S
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