Трамп сообщил об отсутствии беспокойства из-за признательных показаний Флинна

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал свое отношение к признательным показаниям его экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна. Он заявил телеканалу NBC News, что они его не беспокоят.

По его мнению, согласие Флинна на сотрудничество со следствием говорит о том, что «абсолютно никакого сговора не было».

JUST IN: President Trump makes first comments after Michael Flynn's guilty plea.



Reporter: "Are you concerned about what Mike Flynn might tell the special counsel?"



