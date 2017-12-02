Трамп сообщил об отсутствии беспокойства из-за признательных показаний Флинна

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал свое отношение к признательным показаниям его экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна. Он заявил телеканалу NBC News, что они его не беспокоят.

По его мнению, согласие Флинна на сотрудничество со следствием говорит о том, что «абсолютно никакого сговора не было».