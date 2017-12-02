Турчак предложил регионам самостоятельно решить вопрос партийных взносов

На конференции татарского отделения «Единой России» в Казани Андрей Турчак, врио секретаря Генсовета партии, предложил передать решение вопроса об обязательности членских взносов региональным отделениям партии. Об этом сообщает ТАСС.

«На мой взгляд, мы этот вопрос должны отдавать на откуп самому региону. То есть, уставную норму, я думаю, к съезду [17-му съезду партии 22-23 декабря] готовить не будем, но в положении о членских взносах предусмотрим, что субъект вправе самостоятельно устанавливать ее обязательность», — заявил он.

Андрей Турчак отметил, что в регионах есть как противники, так приверженцы этго решения, поэтому оно будет также обсуждаться во время учебы для руководителей исполкомов партии в Москве, которая пройдет 12-13 декабря. По мнению врио секретаря генсовета, это вопрос, касающийся партийного единства.

В уставе ЕР сказано, что уплата взносов является добровольной, а порядок их внесения и учета определяется президиумом Генсовета. Согласно же новому закону, вступающему в силу с 1 января 2018 года, партийные взносы не могут превышать ежегодную сумму размером четыре миллиона 330 тысяч рублей.