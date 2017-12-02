В Роструде выделили лидеров среди должников по зарплате

Глава Роструда Всеволод Вуколов назвал Приморский и Хабаровский край, Кемеровскую и Амурскую области лидерами по сумме просроченной задолженности по заработной плате. Об этом сообщает ТАСС.

«Наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате из-за отсутствия собственных средств из общей суммы задолженности приходится на Приморский и Хабаровский края, Кемеровскую и Амурскую области. Тем не менее, есть и другие регионы, которые также формируют зарплатную задолженность по стране», — сказал Вуколов.

Он добавил, что четверть общего объема долгов приходится на предприятия-банкроты, поэтому рекомендовал активно использовать механизмы по привлечению собственников и недобросовестных арбитражных управляющих к уголовной ответственности.

Всеволод Вуколов отметил, что проблемными также являются некоторые предприятия Мурманской и Астраханской областей, и Краснодарского края.