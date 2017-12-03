Клинцевич пригрозил последствиями совместной тренировки ВМС Украины и США

Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что совместная тренировка ВМС Украины с эсминцем США в Черном море стала провокацией, а эти «игры» будут иметь серьезные последствия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы выступаем категорически против. Это провокация, которую Россия воспринимает как недружественный шаг со стороны США», — отметил сенатор.

По словам Клинцевича, такая тренировка является нарушением всех договоренностей России и США.

«Это провокация, поскольку тем самым США берет в партнеры абсолютно безответственное украинское руководство, виновное в войне и этнических чистках на востоке страны», — заключил он.