03 декабря 2017, 17:59
Испанцы признали новость о плагиате плаката ЧМ-2018 вбросом
После публикации официального плаката чемпионата мира по футболу 2018 года испанское издание AS опубликовало в своем твиттере картинку с постером и собственной обложкой, посвященной финалу на ЧМ-2010 между сборными Голландии и Испании.
Журналисты заявили о полном сходстве между этими двумя изображениями.
¿Ganas de Mundial? 🔜🇷🇺 pic.twitter.com/Zrhf9spOVl— AS (@diarioas) 29 ноября 2017 г.
Однако впоследствии испанская сторона признала, что это был обычный вброс. Как сообщил журналист AS Хорхе Эрнандес, «это — просто прикол», и сравнением с футболистом Яшиным редакция хотела поддержать Икера Касильяса, «у которого сейчас непростой период», пишет «Спорт-Экспресс».
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