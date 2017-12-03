Испанцы признали новость о плагиате плаката ЧМ-2018 вбросом

После публикации официального плаката чемпионата мира по футболу 2018 года испанское издание AS опубликовало в своем твиттере картинку с постером и собственной обложкой, посвященной финалу на ЧМ-2010 между сборными Голландии и Испании.

Журналисты заявили о полном сходстве между этими двумя изображениями.

Однако впоследствии испанская сторона признала, что это был обычный вброс. Как сообщил журналист AS Хорхе Эрнандес, «это — просто прикол», и сравнением с футболистом Яшиным редакция хотела поддержать Икера Касильяса, «у которого сейчас непростой период», пишет «Спорт-Экспресс».